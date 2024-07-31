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Госдума уточнила правила использования гаджетов в зоне СВО

Госдума: бойцам СВО не грозит арест за использование гаджетов для боевых задач

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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях в новой редакции законопроект, регулирующий порядок дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно документу, военнослужащим не будет грозить арест, если техника использовалась для выполнения боевых задач.

Помимо этого, законопроект разрешит командирам назначать дисциплинарный арест в отношении своих подчиненных. Его длительность составит до 10 суток, а причинами может стать «грубый дисциплинарный проступок». К таковым относятся использование на службе техники «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

24 июля Государственная дума проголосовала за поправку о признании дисциплинарным проступком ношения бойцами СВО различных гаджетов. Тогда идею раскритиковали российские военкоры и некоторые депутаты.

31 июля ТАСС сообщал, что нижняя палата парламента может признать утратившим силу постановление о принятии закона, по которому участники СВО подлежат аресту за ношение электронных гаджетов во время службы.

Ранее Рогозин объяснил, зачем нужны смартфоны на СВО.

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