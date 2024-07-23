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Рогозин объяснил, зачем нужны смартфоны на СВО

Рогозин призвал Госдуму не запрещать смартфоны на СВО из-за баранов на фронте

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«Газета.Ru»

Любое средство связи на фронте необходимо, несмотря на уязвимость, заявил «Газете.Ru» сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Так он отреагировал на поправки к закону о запрете военнослужащим в зоне СВО пользоваться устройствами с выходом в интернет, принятые оборонным комитетом Госдумы.

По его словам, на фронте нужны даже смартфоны, так как «на них загружается масса информации: высокоточные цифровые карты, навигация ГЛОНАСС, баллистические таблицы».

«Армия уже не первый год воюет, поэтому набравшиеся опыта командиры стараются не допускать ошибки личного состава в работе с электронными устройствами. Во фронтовой полосе «воздушного интернета» вообще нет, поэтому необходимые для боевой работы смартфоны и планшеты обычно подключаются к Wi-Fi со скрытно развернутыми тарелками приема данных и радиомостами <...> Это не единственная, но очень важная связь на фронте. Перерубать ее нельзя. Надо просто заставить личный состав соблюдать прописанные кровью правила «интернет-гигиены», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что противник может определить место дислокации военных по скоплению смартфонов, однако для этого существуют и другие способы: «аэрофотосъемка с БПЛА, космическая съемка и иные средства ведения радиоэлектронной разведки».

При этом военные в зоне СВО, по словам сенатора, регулярно проверяют конфиденциальность общения, а информация, которой они обмениваются, «имеет сиюминутный характер» и « через 10 минут максимум теряет свою актуальность». Рогозин добавил, что и сам пользуется интернетом на фронте, соблюдая правила безопасности.

«Безусловно, на фронте найдутся и бараны, которые будут игнорировать жесткие правила безопасного использования интернета, но из-за них запрещать столь важный ресурс коммуникации будет делом неумным, я бы даже сказал подрывным», — резюмировал он.

23 июля оборонный комитет ГД согласовал изменения к закону о запрете военнослужащим в зоне СВО пользоваться устройствами с выходом в интернет. Согласно проекту, нарушение запрета на ношение при исполнении устройств, способных делать снимки, видео и передавать геолокацию, приведет к дисциплинарному аресту до 10 суток. Поправки вызвали волну возмущения у военкоров и блогеров, а также подверглись критике некоторых парламентариев.

Ранее в России оценили идею арестовывать военных за смартфоны в зоне СВО.

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