Эксперты оценили, как мигранты изменят обстановку в российской армии

В России планируется ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан, а также повысить для них призывной возраст. Опасения по поводу того, что мигранты будут объединяться и устраивать беззаконие в рядах служащих, не оправдаются, считает военный эксперт и публицист Алексей Суконкин. Командиры заставят всех выполнять требования воинских уставов и не будут интересоваться национальностью и верой служащих, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

По словам Суконкина, во времена его службы все работали и выполняли приказы одинаково.

«Если кто-то пытался что-то мотивировать тем, что вера не позволяет полы мыть, то это очень быстро заканчивалось, — добавил он. — Поэтому я считаю, что если подобные проявления в вооруженных силах начнутся, то грош цена тому командиру, кто не сможет это дело пресечь. Там, где начинается армия, там заканчивается все остальное».

По словам Суконкина, командиры обладают большими правами, поэтому их обязанностью будет поддержание порядка при любых нарушениях. В предполагаемых конфликтах с новобранцами они будут побеждать, убежден эксперт. Он также подчеркнул важность совместной работы всех заинтересованных служб, добавив, что только так можно обеспечить соблюдение дисциплины в рядах военнослужащих.

Напомним, поправку о службе в армии новых граждан РФ Госдума планирует рассмотреть до окончания весенней сессии, которая завершится 4 августа. Кроме этого, спикер ГД Вячеслав Володин также предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет. Предполагается, что это станет условием приема в российское гражданство, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее бойцы СВО обратились к мигрантам-нарушителям законов.