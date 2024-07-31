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В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

В Минобороны сообщили о начале третьего этапа нестратегических ядерных учений

В соответствии с решением президента России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил. Об этом сообщили пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В рамках этого этапа учения личный состав ракетных соединений Центрального и Южного военных округов отработает задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков, говорится в сообщении.

Второй этап учений начался 11 июля. В ходе данного этапа были отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия начался 21 мая. Ракетные соединения отрабатывали подготовку к пуску боеприпасов комплекса ОТРК «Искандер».

Ранее в Белоруссии назвали условия применения тактического ядерного оружия.

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