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Беженец рассказал о возрастных украинских военных под Нью-Йорком в ДНР

Украинский беженец заявил, что ВСУ посылают под Нью-Йорк лишь возрастных солдат

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинское командование отправляло воевать под Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР только возрастных военнослужащих. Об этом РИА Новости заявил эвакуированный местный житель Юрий Мухин.

По его словам, в окопах укрепленного района под Нью-Йорком находились в основном военнослужащие от 45 до 60 лет. Молодые военные были замечены лишь в тылу, где разъезжали на автомобилях.

Мухин отметил, что из всех украинских военнослужащих, находящихся у Нью-Йорка, лишь минометчики были младше 40 лет.

До этого сообщалось, что российская армия вошла в Торецк в Донецкой народной республике и ведет бои в пределах города.

23 июля генерал ВСУ Артур Горбенко заявил, что подразделения украинской армии, которые воюют на Харьковском направлении, серьезно недоукомплектованы из-за нехватки личного состава.

Ранее сообщалось, что ВС РФ окружили украинских бойцов под Нью-Йорком в ДНР.

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