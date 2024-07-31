Экс-подполковник ВСУ высказался о мобилизационном резерве Украины

Бывший подполковник ВСУ Василий Прозоров заявил, что у Киева остался мобилизационный резерв, однако его качество остается низким. Слова бывшего военного приводит РИА Новости.

«Если они будут жестче и жестче проводить мобилизацию, люди (на Украине) не закончатся еще долго», — высказался Прозоров.

Отдельно в качестве резерва для мобилизации бывший военный назвал мужчин, пришедших проститься с Ириной Фарион, призывавшей «утилизировать» русскоговорящих в рядах ВСУ.

При этом он обратил внимание, что пришедшие на фронт добровольцами в 2022 году, а также кадры, участвовавшие в боевых действиях в новых регионах РФ до начала СВО в 2014-2022 годах, «выбиты», пополнив число безвозвратных потерь, включающее ставших инвалидами бойцов.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца — до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде заявили, что украинские заключенные перестали проситься в ряды ВСУ.