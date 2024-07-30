На Украине обнаружили, что треть солдат-заключенных сидели за тяжкие преступления

До 30% солдат-осужденных, которые заключили контракт в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сидели за тяжкие преступления. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Речь идет о преступлениях вроде бандитизма и вымогательства — утверждается, что бывших заключенных в ВСУ не направляют в отдельные подразделения, однако такие военнослужащие живут отдельно от остальных.

«После подписания всех нас перевели в отдельный барак. А через сутки за нами приехали «покупатели» из армии. Погрузили в автобусы и под конвоем нацгвардейцев перевезли в учебку. По приезду рассказали, что нам не положены увольнительные, отпуска — то, что положено для других военных. Живем в отдельном бараке, но питаться ходим в общую столовую», — рассказал собеседник издания.

До этого пленный солдат ВСУ Дмитрий Ромаев, освобожденный для службы в украинской армии из тюрьмы, рассказал, что бывшие заключенные насаждают в учебных частях ВСУ криминальную иерархию.

По словам Ромаева, из-за такой ситуации мобилизованные ВСУ бегут из частей.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.