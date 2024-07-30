Минобороны Украины создаст черный список поставщиков с Запада

Министерство обороны Украины создаст реестр «недобросовестных» западных компаний-партнеров Вооруженных сил страны — в этот список войдут те оборонные или смежной сферы компании, которые не выполняют обязательства. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского оборонного ведомства.

«Минобороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения», — сообщили в украинском минобороны.

Речь идет о компаниях, которые либо частично, либо полностью не исполняют взятые на себя обязательства по поставкам ВСУ по заключенным контрактам. Издание Newsweek в 2023 году сообщало о двух таких компаниях, против которых украинские власти подали в суд — однако названия компаний не упоминались. Известно лишь, что это компании из стран Европейского союза.

До этого Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация нарастила поставки боеприпасов в войска в 25 раз в 2023 году.

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