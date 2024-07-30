Израилю и Ливану предрекли хаос в случае войны между странами

Конфликт между Израилем и Ливаном имеет несколько сценариев развития, среди которых начало хаоса для обоих государств. Об этом РИА Новости заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по Ближнему Востоку Антон Мардасов.

По словам эксперта, один из сценариев развития конфликта заключается в сдерживании кризиса. Мардасов отметил, что на Ближнем Востоке неоднократно были случаи, когда казавшаяся неизбежной война так и не начиналась. В качестве примера он привел массированный удар Ирана по Израилю, который закончился только ответной реакцией.

Другой сценарий обернется хаосом для обеих сторон, считает специалист. Эксперт выразил мнение, что система ПВО Израиля не сможет перехватить ракеты со стороны «Хезболлы», а удары по Ливану ввергнут страну в экономический кризис.

«Стороны вроде бы хотят избежать наихудшего варианта. Но после израильского однодневного ответа или короткой операции, рассчитанной на неделю, сложно удержать конфликт в рамках определенной интенсивности, не совершая ошибок», — считает Мардасов.

«Хезболла» — одна из самых известных радикальных исламских группировок на Ближнем Востоке. Она выполняет функции политической организации в Ливане, взявшей на себя часть социальных функций государства. Группировка появилась во время ливанской гражданской войны, а ее становление связано с противостоянием Израилю. Об истории создания «Хезболлы», ее целях, отношениях с Израилем, Ираном и ХАМАС «Газете.Ru» рассказал востоковед Андрей Чупрыгин.

Ранее ЦАХАЛ назвали количество объектов «Хезболлы», атакованных в Ливане.