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В ЦАХАЛ назвали количество объектов «Хезболлы», атакованных в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль атаковал 10 объектов «Хезболлы» в семи районах на юге Ливана

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NNA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десять объектов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«В результате воздушных и наземных ударов Армия обороны Израиля <...> нанесла удары по складу оружия «Хезболлы», объектам террористической инфраструктуры, военным сооружениям и пусковой установке на юге Ливана», — говорится в сообщении.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщал, что израильские военные использовали ракеты класса «земля — земля» для атак по форпостам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Удары были нанесены по военным объектам в пограничных районах Аит-эш-Шааб и Марун-эр-Рас.

Также Армия обороны Израиля сообщала, что корабль Военно-морских сил (ВМС) Израиля задействовали для перехвата беспилотного летательного аппарата, запущенного со стороны Ливана.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».

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