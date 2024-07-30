Пленный заявил, что командование ВСУ бросило мобилизованных без еды и воды в лесу

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило мобилизованных солдат в лесополосе без воды, еды и снаряжения. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Кицай, передает ТАСС.

Солдат рассказал, что его с сослуживцами привезли под Харьков, где они находились два дня. После этого ночью их отправили на следующую точку. Там военнослужащие должны были дождаться сопровождающего, который отвел бы их на позиции.

«Сели под деревья, попрятались. Должны были привезти лопаты, чтобы копать позиции, но так ничего и не привезли. Без ничего, без еды, без воды. Нам сказали, что мы должны были заехать на позиции на три-четыре дня. Отправили в необорудованную посадку», — добавил Кицай.

По словам военного, после этого он попал в плен.

До этого взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович заявил, что операторы украинских беспилотников-разведчиков под Артемовском зачастую имеют недостаточную подготовку, что позволяет российским диверсионно-разведывательным группам незаметно проходить в ближний тыл противника и ликвидировать его во время ротации.

Ранее пленный заявил, что украинцы хуже относятся к бойцам ВСУ из-за пьянства в отпусках.