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Пленный заявил, что украинцы хуже относятся к бойцам ВСУ из-за пьянства в отпусках

Пленный: украинцы хуже относятся к ВСУ из-за вызывающего поведения в отпусках

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Многие украинские военные, возвращаясь в тыловые города в отпуск, «многое себе начинают позволять», из-за этого мирные жители хуже относятся к военнослужащим. Об этом заявил взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, слова которого передает ТАСС.

«Там у нас гражданские очень плохо относиться начали к военным, потому что военные многое себе начинают позволять. Бухают, многие наркоманят в отпуске и даже в частях. Типа нам все дозволено. Поведение такое, за что вам платят. Даже я возвращался в отпуск, люди на меня уже так с презрением смотрят», — рассказал он.

До этого Григорович сообщал, что новые мотострелковые роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые формируют из мобилизованных граждан, нередко насчитывают от 60 до 70 бойцов. При этом на самом деле они должны состоять из примерно 100 человек.

25 июля пленный боец украинских войск Эдуард Савеленко рассказал, что решения командиров ВСУ, которые находились в состоянии наркотического опьянения, привели к уничтожению целого батальона в районе донецкого города Часова Яра.

Ранее генерал ВСУ пожаловался на нехватку военнослужащих на поле боя.

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