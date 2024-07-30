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Военный эксперт рассказал об уничтожении украинского расчета FPV-дронов в ЛНР

Марочко: российские военные уничтожили расчет FPV-дронов под Белогоровкой в ЛНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российская артиллерия уничтожила расчет FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) между населенными пунктами Верхнекаменское и Белогоровка в Луганской народной республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, во время работы военных между этими населенными пунктами удалось выявить расчет украинских дронов. В итоге с помощью 120-мм миномета одного из добровольческих подразделений ВС РФ по координатам нанесли удар. Троих боевиков ВСУ уничтожили с первого выстрела.

До этого Марочко сообщил, что российские войска за прошедшую неделю отбили почти 40 контратак Вооруженных сил Украины на рубежах ЛНР. По его данным, потери ВСУ с 20 до 26 июля составили около 9 665 военных и наемников — это на 445 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Также ТАСС писал, что ВС РФ сковали логистику украинской армии, взяв под контроль село Прогресс в Донецкой народной республике.

Ранее в Харькове уничтожили четыре танка ВСУ.

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