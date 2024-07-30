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ВСУ активизировали сброс замаскированных мин с беспилотников в ЛНР

Марочко: ВСУ активизировали сброс замаскированных мин с дронов над Лисичанском

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Ashley Chan/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю увеличили интенсивность сбросов замаскированных самодельных взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов в районе Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, сбрасываемые взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы. Их находят на приусадебных участках, грунтовых дорогах и в других местах, где бывают люди.

Марочко добавил, что большая часть самодельных бомб западного производства на магнитных взрывателях, их невозможно разминировать.

В начале июля Марочко сообщал, что подразделения ВСУ оборудовали новые защищенные артиллерийские позиции в районе Белогоровки в ЛНР, откуда они могут наносить удары по Кременной и Лисичанску.

Лисичанск расположен в Луганской народной республике. Город полностью перешел под контроль российской армии 2 июля 2022 года. Согласно открытым источникам, до начала российской специальной военной операции в Лисичанске проживали около 111 тысяч человек.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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