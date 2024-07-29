Благодаря хорошему продвижению российских войск на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Эффективность наших действий особенно ярко видна в условиях получения и использования ВСУ огромного количества западного вооружения», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут крупные потери по всей линии боевого соприкосновения. Украинские военные деморализованы, из-за чего при возможности сдаются в плен, отметил генерал-майор.

До этого польское издание Myśl Polska сообщило, что благодаря слаженной работе российской армии Вооруженным силам Украины предстоит пережить сложные недели. Авторы материала отметили, что на сегодняшний день российская армия обладает большими ресурсами, чем украинские войска.

Ранее Генштаб ВСУ назвал «самое горячее» направление.