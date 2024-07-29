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Генштаб ВСУ назвал «самое горячее» направление

Генштаб ВСУ признал наиболее напряженной ситуацию на Покровском направлении

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Reuters

Наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последние сутки сложилась на Покровском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении», — говорится в сводке ведомства.

На этом направлении украинские войска отбили 52 «штурмовых действия» в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка первая и Яснобродовка.

При поддержке авиации, заявили в ГШ ВСУ, войска РФ пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация российских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

О сложностях на Покровском направлении для украинских войск сообщал президент Украины Владимир Зеленский 26 июля. Он получил несколько отчетов по ситуации в этом районе от главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной» для ВСУ.

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