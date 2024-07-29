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На Украине поддержали законопроект о создании ЧВК на территории страны

Минобороны Украины в целом поддержало проект о создании ЧВК на территории страны

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Министерство обороны Украины поддержало с замечаниями законопроект о международных военных компаниях на территории страны. Об этом сообщается на официальном портале украинского правительства.

В минобороны считают, что документ следует доработать, так как он «должен согласовываться с конституцией и законами Украины». Там отметили, что для этого необходимо сформировать рабочую группу с привлечением представителей военного ведомства и других заинтересованных органов. Минфин Украины также полагает, что законопроект надо доработать. При этом у Государственной пограничной службы Украины отсутствуют нарекания к инициативе.

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на «повышение уровня внешней и внутренней безопасности» украинского государства.

«Создание в стране международных военных компаний позволит сгруппировать бывших военнослужащих в такого типа сообществах, где они понимают и поддерживают друг друга, иметь в государстве большое количество качественно подготовленных групп быстрого реагирования, получать зарубежные заказы по охране объектов, обеспечению безопасности и охраны лиц и (или) населения на территории других государств, выполнять оборонные задачи в интересах Украины и (или) государств-партнеров», — сказано в документе.

Как отмечают авторы законопроекта, при разработке законопроекта учитывался положительный опыт США и других стран в реализации работы частных военных компаний.

Ранее в Британии заявили, что Украину спасет только трехэтапная мобилизация.

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