Благодаря слаженной работе российской армии Вооруженным силам Украины (ВСУ) предстоит пережить сложные недели. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Авторы материала отметили, что на сегодняшний день российская армия обладает большими ресурсами, чем украинские войска. Также во многом Вооруженным силам (ВС) России помогают добровольцы, которые обеспечивают солдат необходимым снаряжением, подчеркнули журналисты. На этом фоне, по словам авторов, ВСУ «ждут чрезвычайно трудные недели».

«Российским солдатам свойственна личная храбрость, подразделения все лучше подготовлены, а взаимодействие отдельных родов войск на фронте становится для россиян все менее проблематичным», — пишет издание.

До этого экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле заявил, что ВСУ постепенно отступают на запад со своих позиций. По словам эксперта, главной проблемой, с которой сталкивается украинская армия на фронте, является нехватка личного состава.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться. Он сообщил, что пару дней назад беседовал с источником из Киева.

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