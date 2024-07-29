Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше предрекли тяжелые недели для ВСУ

Myśl Polska: ВС РФ показывают высокий уровень подготовки на Украине

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Благодаря слаженной работе российской армии Вооруженным силам Украины (ВСУ) предстоит пережить сложные недели. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Авторы материала отметили, что на сегодняшний день российская армия обладает большими ресурсами, чем украинские войска. Также во многом Вооруженным силам (ВС) России помогают добровольцы, которые обеспечивают солдат необходимым снаряжением, подчеркнули журналисты. На этом фоне, по словам авторов, ВСУ «ждут чрезвычайно трудные недели».

«Российским солдатам свойственна личная храбрость, подразделения все лучше подготовлены, а взаимодействие отдельных родов войск на фронте становится для россиян все менее проблематичным», — пишет издание.

До этого экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле заявил, что ВСУ постепенно отступают на запад со своих позиций. По словам эксперта, главной проблемой, с которой сталкивается украинская армия на фронте, является нехватка личного состава.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться. Он сообщил, что пару дней назад беседовал с источником из Киева.

Ранее политолог увидел у ЕС решение сокращать поддержку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами