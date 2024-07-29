Президент Украины Владимир Зеленский прибыл под Волчанск. Об этом сообщает офис президента Украины.

Отмечается, что там он провел награждение военнослужащих сил спецопераций, которые 29 июля отмечают профессиональный праздник.

28 июля Зеленский заявил, что Украина начинает детальные обсуждения вопроса территориальной целостности страны с союзными государствами.

В этот же день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом сам Зеленский говорил, что к концу ноября 2024 года Украина подготовит план по достижению мира. В свою очередь, американский политолог Джон Миршаймер сказал, что Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США.

Ранее в Раде выступили за скорейшее начало переговоров Украины и РФ.