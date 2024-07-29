Российские войска уничтожили гаубицу и пять складов ВСУ в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Paladin» и пять полевых складов Вооруженных сил Украины с боеприпасами в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, во время выполнения боевых задач были нанесены удары по живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны. Они расположились в районе населенных пунктов Верхнекаменское, Бондарное, Часов Яр, Катериновка, Красногоровка и Максимильяновка.

В результате, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла три автомобиля, гаубицы М777 и «Мста-Б», а также до 570 военнослужащих. Кроме того, российские войска отразили две контратаки.

До этого подразделения группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ. Кроме немецкой САУ были уничтожены два танка, боевая бронированная машина «Kirpi» из Турции, три пикапа, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122 мм гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских беспилотниках.