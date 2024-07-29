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Российские военные уничтожили танк и две гаубицы ВСУ

МО РФ: российские военные уничтожили до 130 солдат ВСУ, танк и гаубицы FH-70

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Reuters

Подразделения группировки российских войск «Восток» в течение суток уничтожили до 130-ти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), танк, пять автомобилей, две 155 мм гаубицы FH-70 британского производства и 155 мм гаубицу М198 американского производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно приведенной информации, российские войска улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Макаровка Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области.

Всего с начала российской специальной военной операции ВСУ потеряли 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 беспилотников, 556 зенитных ракетных комплексов, 16714 танков и другой техники.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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