Реализация поставок американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) не изменит текущей ситуации на поле боя. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«Когда говорят: вот сейчас [ВСУ] поступят F-16 и они произведут какой-то фурор на передовой — та же самая картина. Ничего они не поменяют, потому что, что бы ни дали сегодня Украине, она не в состоянии сделать так, чтобы наши подразделения Минобороны России остановились в своем продвижении», — сказал военный.

До этого американская газета The New York Times сообщила, что истребители F-16 могут оказаться неэффективными на Украине из-за постоянных атак Вооруженных сил РФ на аэродромы и дефицита квалифицированных летчиков. Автор материала считает, что ВСУ столкнутся с проблемами при развертывании этой сложной машины.

24 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что даже если истребители F-16 поступят украинской армии, они все равно не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км.

Ранее в США признали, что F-16 не изменят положения ВСУ на фронте.