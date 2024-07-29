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В России назвали последствия поставок истребителей F-16 Киеву

Алаудинов: поставки истребителей F-16 ВСУ не остановят продвижение войск России

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Vadim Ghirda/AP

Реализация поставок американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) не изменит текущей ситуации на поле боя. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«Когда говорят: вот сейчас [ВСУ] поступят F-16 и они произведут какой-то фурор на передовой — та же самая картина. Ничего они не поменяют, потому что, что бы ни дали сегодня Украине, она не в состоянии сделать так, чтобы наши подразделения Минобороны России остановились в своем продвижении», — сказал военный.

До этого американская газета The New York Times сообщила, что истребители F-16 могут оказаться неэффективными на Украине из-за постоянных атак Вооруженных сил РФ на аэродромы и дефицита квалифицированных летчиков. Автор материала считает, что ВСУ столкнутся с проблемами при развертывании этой сложной машины.

24 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что даже если истребители F-16 поступят украинской армии, они все равно не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км.

Ранее в США признали, что F-16 не изменят положения ВСУ на фронте.

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