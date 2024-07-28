В США признали, что F-16 не изменят положения ВСУ на фронте

Истребители F-16, которые Запад намеревается передать в распоряжение ВСУ, не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя для Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Украинские и западные официальные лица теперь предупреждают, что самолеты, которые Киев когда-то рекламировал как решающее средство, вряд ли окажут немедленное влияние на поле боя», — говорится в сообщении издания.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как отмечается в материале, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, «вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта». В этой связи есть сомнения относительно возможностей F-16 «мешать» российским истребителям.

При этом источники The Washington Post отказались назвать точное количество самолетов, которые Киев получит в этом году, но, как пишет издание, «это будет не больше одной эскадрильи — около 20 самолетов».

До этого сообщалось, что возможное размещение западных истребителей F-16 на аэродроме в городе Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области Украины, сделает населенный пункт одной из основных целей для ударов российских войск.

Ранее Бельгия заявила об ограничении на использование F-16 Украиной.