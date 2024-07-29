Стало известно, к чему готовится Израиль после удара по Голанским высотам

Правительство Израиля начало подготовку к боевым действиям, которые могут продлиться несколько дней после субботней атаки ливанского движения «Хезболлах» по Голанским высотам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства отметил, что Израиль хочет только «навредить» ливанскому движению. Цели ведения полномасштабной региональной войны у Иерусалима нет, добавил источник.

«По оценкам, ответ не приведет к полномасштабной войне. <...> На данном этапе это не в наших интересах», — сказал источник.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1 из арсенала движения «Хезболла». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит атаку без ответа.

29 июля военный кабинет Израиля завершил свое заседание, в ходе которого его участники предоставили полномочия премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту для принятия решений о способах и сроках реакции на атаку ливанской группировки «Хезболла».

Ранее США призвали Израиль воздержаться от атаки по объектам «Хезболлы» в столице Ливана.