Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США призвали Израиль воздержаться от атаки по объектам «Хезболлы» в столице Ливана

Axios: США призвали Израиль не наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

close
100%
Ohad Zwigenberg/AP

США предостерегли Израиль от атаки по объектам движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

По данным СМИ, старший советник президента США Амос Хохштейн заявил министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что если израильская армия ударит по объектам «Хезболлы» в столице Ливана, то «ситуация, скорее всего, выйдет из-под контроля». По словам Хохштейна, атака ЦАХАЛ по Бейруту может привести к «тотальной эскалации» и дальнейшим ответным ударам с обеих сторон.

В ночь на 29 июля Армия обороны Израиля ударила из тяжелой артиллерии по 15 населенным пунктам Ливана в ответ на субботний обстрел Голанских высот со стороны ливанского движения «Хезболла».

До этого военный кабинет Израиля предоставил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту полномочия для принятия решений о способах и сроках реакции на атаку «Хезболлы».

Ранее ряд стран приостановил полеты в Бейрут в целях безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами