США призвали Израиль воздержаться от атаки по объектам «Хезболлы» в столице Ливана

США предостерегли Израиль от атаки по объектам движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

По данным СМИ, старший советник президента США Амос Хохштейн заявил министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что если израильская армия ударит по объектам «Хезболлы» в столице Ливана, то «ситуация, скорее всего, выйдет из-под контроля». По словам Хохштейна, атака ЦАХАЛ по Бейруту может привести к «тотальной эскалации» и дальнейшим ответным ударам с обеих сторон.

В ночь на 29 июля Армия обороны Израиля ударила из тяжелой артиллерии по 15 населенным пунктам Ливана в ответ на субботний обстрел Голанских высот со стороны ливанского движения «Хезболла».

До этого военный кабинет Израиля предоставил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту полномочия для принятия решений о способах и сроках реакции на атаку «Хезболлы».

Ранее ряд стран приостановил полеты в Бейрут в целях безопасности.