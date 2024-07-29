Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с 85-летием предприятия

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов опытно-конструкторского бюро (ОКБ) П. О. Сухого с 85-летием предприятия, отметив его весомый вклад в развитие российской авиапромышленности, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что за этой датой стоит творческий и созидательный труд нескольких поколений талантливых ученых, конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей, специалистов.

По словам президента, коллектив, который сейчас работает на ОКБ, продолжает профессиональные традиции предшественников. Бюро разрабатывает самые современные, конкурентоспособные образцы летательных аппаратов и авиационных комплексов, производят новые машины легендарного семейства «Су».

Многие из этих машин достойно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, а также служат развитию инфраструктуры пассажирских перевозок, подчеркнул Путин.

Ранее Путин высказался за ускорение работы «оборонки» России.