Путин поблагодарил моряков ВМФ РФ за службу

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность российским морякам за доблестную службу, а также пожелал им новых побед в процессе решения исторических задач. Выступление главы государства транслировал Первый канал.

В воскресенье, 28 июля, в Санкт-Петербурге прошел парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Российский лидер лично присутствовал на мероприятии, в ходе своей речи поздравив всех моряков страны и членов их семей.

«Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач», — сказал Путин.

Также он добавил, что День ВМФ в РФ всегда праздновали торжественно и с гордостью. Как отметил президент, флот сыграл огромную роль в создании Российской империи и уже несколько веков является значимой составляющей обороны страны.

Вместе с этим глава государства обратил внимание на присутствие на параде экипажей боевых кораблей из Индии, КНР и Алжира. Он уточнил, что гостями мероприятия стали представители десятков других стран, изъявивших желание поздравить российских моряков с праздником.

Ранее в Совете Федерации назвали РФ одной из ведущих морских держав в мире.