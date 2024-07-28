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Стало известно, сколько целей ВСУ уничтожила морская авиация в ходе СВО

ТАСС: российская морская авиация в ходе СВО уничтожила более 400 целей ВСУ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Морская авиация Военно-морского флота (ВМФ) России в ходе специальной военной операции на Украине уничтожила более 400 целей. Об этом сообщил диктор в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Морские авиаторы уже выполнили свыше 11 тысяч боевых вылетов и уничтожили более 400 целей», — рассказал диктор.

Он также отметил, что во время вылетов морская авиация уничтожила в том числе 50 летательных аппаратов.

Кроме того, продолжается отражение нападений безэкипажных катеров противника.

В Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин.

Мероприятие состоит из двух частей — морской и наземной. Всего в параде приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, а также четыре парусных судна и одна подводная лодка. Затем вечером состоится салют.

Ранее в Санкт-Петербург для участия в параде прибыл командующий ВМФ Китая.

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