Стало известно, сколько целей ВСУ уничтожила морская авиация в ходе СВО

Морская авиация Военно-морского флота (ВМФ) России в ходе специальной военной операции на Украине уничтожила более 400 целей. Об этом сообщил диктор в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Морские авиаторы уже выполнили свыше 11 тысяч боевых вылетов и уничтожили более 400 целей», — рассказал диктор.

Он также отметил, что во время вылетов морская авиация уничтожила в том числе 50 летательных аппаратов.

Кроме того, продолжается отражение нападений безэкипажных катеров противника.

В Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин.

Мероприятие состоит из двух частей — морской и наземной. Всего в параде приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, а также четыре парусных судна и одна подводная лодка. Затем вечером состоится салют.

Ранее в Санкт-Петербург для участия в параде прибыл командующий ВМФ Китая.