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Патрушев: работа над ударными системами будет выполнена в срок

Патрушев: работа над ударными системами в ответ США будет выполнена в срок

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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента России Николай Патрушев заявил в эфире Первого канала, что работа над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии будет выполнена в срок.

«Пока рано говорить, но разработка действительно ведется и все работы будут выполнены в срок», — заявил он.

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, обратил внимание, что США намерены с 2026 года размещать на территории Германии комплексы ракетного оружия большой дальности. По словам Путина, такие события напоминают времена холодной войны.

Также Путин заявил о разработке ударных систем, которые станут ответом на размещение ракет США в Германии. Он предупредил, что в случае появления комплексов США на немецкой территории РФ перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. По

Ранее в Госдепе прокомментировали возможное размещение высокоточного оружия в Германии.

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