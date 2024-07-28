Путин: США всегда патрулировали российские границы

Президент России Владимир Путин заявил во время Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, что США нагнетают напряженность из-за полетов стратегической авиации России. Его слова приводит ТАСС.

По словам Путина, США всегда патрулировали российские границы.

Путин отметил, что с момента распада СССР российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от границ РФ.

По его словам, Москва полагала тогда, что в этом уже нет никакой необходимости, так как мир изменился и «холодная война» в прошлом.

«Однако Соединенные Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ», — сказал глава государства.

Также Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, заявил, что современные вооружения постоянно пополняют российский флот. 28 июля российский президент Владимир Путин прибыл на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Парад будет состоять из двух частей — морской и наземной.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами.