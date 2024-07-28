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ВС РФ научились перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ

Экс-командир с позывным «Калина»: мы начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военные начали перехватывать видеосигнал с дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным «Калина», который сейчас конструирует БПЛА, передает ТАСС.

«Картинку вражеского дрона могут перехватывать специалисты с помощью того или иного оборудования», — рассказал военнослужащий.

В качестве примера экс-командир подразделения связи привел РЭР — радиоэлектронная разведка. Он обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил (ВС) ВС РФ перехватывают картинку, чтобы используют ее в своих целях: узнать маршруты противника, траекторию дрона, определить оператора и главное — нанести точный удар.

«В общем, система становится умнее», — заключил «Калина».

В середине июля стало известно, что с начала военной спецоперации Вооруженные силы (ВС) России уничтожили около 60 ракетных систем HIMARS американского производства. Об этом сообщил источник «Военной хронике».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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