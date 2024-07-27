Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Курской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины утром 27 июля атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, водитель машины получил ранения. Его доставили в районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Других подробностей чиновник не привел.

Незадолго до этого министерство обороны России сообщило, что в ночь на 27 июля системы противовоздушной обороны по семь беспилотников перехватили в Курской и Рязанской областях, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.