Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ объяснили сокращение расходов на поддержку Украины

Нимайер: Берлин видит, что Киев не победит Россию, поэтому сокращает помощь

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что в Берлине видят невозможность победы Киева, поэтому сокращается помощь.

По его словам, в Берлине видят приближение конфликта на Украине к концу. В частности, Нимайер указал на визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин и обсуждение там урегулирования ситуации на Украине.

«Зачем отправлять им больше денег ...? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется», — пояснил Нимайер.

Он добавил, что Германия не имеет какого-либо серьезного влияния на Украину, все приказы отдает США.

Нимайер также уточнил, что Берлин не участвует в каких-либо контактах насчет урегулирования конфликта.

До этого издание Advance писало, что западные страны могут попробовать принять заключительное решение о снятии запретов на использование их оружия для ударов Украины по территории РФ.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами