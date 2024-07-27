Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что в Берлине видят невозможность победы Киева, поэтому сокращается помощь.

По его словам, в Берлине видят приближение конфликта на Украине к концу. В частности, Нимайер указал на визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин и обсуждение там урегулирования ситуации на Украине.

«Зачем отправлять им больше денег ...? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется», — пояснил Нимайер.

Он добавил, что Германия не имеет какого-либо серьезного влияния на Украину, все приказы отдает США.

Нимайер также уточнил, что Берлин не участвует в каких-либо контактах насчет урегулирования конфликта.

До этого издание Advance писало, что западные страны могут попробовать принять заключительное решение о снятии запретов на использование их оружия для ударов Украины по территории РФ.

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