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Поставки боевых машин в РФ выросли втрое

Аппарат Мантурова: поставки боевых машин в РФ выросли с начала СВО в три раза

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Поставки боевых машин в РФ с начала СВО выросли в три раза. Об этом сообщили в аппарате первого вице-премьера России Дениса Мантурова, передает ТАСС.

Отмечается, что за семь месяцев 2024 года объем поставок легкобронированной техники в РФ в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года, при этом с начала проведения СВО объем поставок боевых машин увеличен в три раза.

12 июля министерство обороны РФ начало поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки в зону специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов, комплексов контрбатарейной борьбы и других систем поражения. Глава государства добавил, что будет продолжаться работа над другим высокотехнологичным вооружением.

Ранее Россия взяла под контроль два населенных пункта в зоне СВО.

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