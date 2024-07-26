В российском регионе увеличили разовую выплату для контрактников

Власти Ростовской области увеличили до 1,2 млн руб. единовременную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Идем на эти шаги, чтобы стимулировать привлечение граждан на военную службу по контракту», — написал Голубев.

По словам губернатора, выплату получат граждане, которые в период с 27 июля по 31 августа текущего года заключат контракт о прохождении службы. При этом льготу предоставят как жителям региона, так и другим россиянам. Для этого им необходимо заключить договор в пункте отбора или в военкомате, которые расположены в Ростовской области.

25 июля депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в закон, которые увеличивают единовременную выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции (СВО) гражданам до 705 тыс. руб. Инициатором изменений выступил губернатор региона Алексей Текслер.

До этого выплаты для участников СВО увеличили в Ямало-Ненецком автономном округе. Сумма разового довольствия для жителей региона теперь составляет 1,1 млн руб.

Ранее в Москве подписали указ о дополнительных выплатах московским контрактникам.