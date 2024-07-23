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Собянин подписал указ о дополнительных выплатах московским контрактникам

Контрактники в Москве получат 1,9 млн рублей в виде единовременной выплаты

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Максим Богодвид/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому, лицам, заключившим контракт с Минобороны России, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1,9 млн рублей. Об этом говорится на сайте московского правительства.

Согласно документу, на выплату смогут рассчитывать военнослужащие, отобранные на военную службу начиная с 23 июля 2024 года.

При этом, как отмечается, будут сохранены все ранее установленные городом меры поддержки участников СВО и членов их семей, включая ежемесячную выплату из городского бюджета в размере 50 тысяч рублей.

В мэрии подчеркнули, что общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику составит более 5,2 млн рублей за первый год службы.

До этого сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе почти вдвое — до 1,1 миллиона рублей — увеличили выплаты участникам СВО. Претендовать на увеличенную выплату смогут военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 июля 2024 года, отмечается в постановлении губернатора региона.

Ранее в Дагестане в пять раз увеличили выплату для участвующих в СВО контрактников.

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