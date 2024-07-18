Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам

Сейм Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. Об этом сообщает ТАСС.

На пленарном заседании «за» проголосовали 103 депутата сейма, один был против, а трое воздержались.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объяснил такое решение изменившейся геополитической ситуацией. По его словам, в последнее время литовские политики не раз подчеркивали, что армии должны предоставить все средства усиления обороноспособности. Литовское Министерство обороны назвало кассетные боеприпасы эффективным средством ведения боя и считает, что армия страны должна его использовать.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

В июле 2023 года США приняли решение о передаче Украине своих кассетных боеприпасов. При этом Украина письменно подтвердила отказ от ударов по РФ кассетными бомбами.

Ранее ООН на заседании СБ призвала прекратить применять кассетные бомбы на Украине.