Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли семью, возвращавшуюся из подконтрольного Киеву Нью-Йорка домой. Об этом РИА Новости сообщил Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Новгородское в пригороде Торецка.

По его словам, соседи были не очень благополучные и ходили по окрестным селам: то в соседний Нью-Йорк, то в Торецк, то возвращались в свой дом в Новгородском. Все эти села сейчас берут под свой контроль российские военные, рассказал беженец.

«Они то в Новгородское ходили, то назад. Дом у вас целый, что вы ушли из него… Они пошли, их там расстреляли, сказали, так и лежат», — заявил Мухин.

Он уточнил, что расстреляли их из-за того, что заподозрили в этих людях «ждунов». Еще одному жителю Новгородского бойцы ВСУ сломали челюсть и руку, порезали руки, добавил собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что в Харьковской области военнослужащие ВСУ открыли огонь друг по другу. Отмечалось, что стрельба случилась «на почве личных отношений». В результате ЧП пострадали семь человек: троих спасти не удалось, четверо получили ранения. После госпитализации медики оценивают состояние раненых как тяжелое.

Ранее в Одессе произошел конфликт из-за тату с изображением нацистской символики.