В Крыму объяснили выбор даты для атаки ВСУ на пляж Севастополя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно выбрали 23 июня для обстрела пляжа в Севастополе, рассчитывая нападение с учетом начала туристического сезона в Крыму. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Как бы сейчас там ни оправдывались, но это был террористический акт. И все говорит о том, что это была спланированная акция», — сказал Развожаев.

Руководитель Севастополя добавил, что атака на город получила широкий резонанс. По его словам, обстрелы 23 июня выделяются среди других атак Киева, так как раньше ВСУ проводили нападения с применением ракет по ночам.

По мнению Развожаева, таким образом Украина пыталась выдавать предыдущие удары за атаки только по военным объектам, но не в случае с 23 июня, когда пострадали мирные жители.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американских снаряда. Следственный комитет завел дело о теракте.

19 июля трое детей, пострадавших в Севастополе, выписали из Российской детской клинической больницы в Москве для прохождения реабилитации, еще один подросток продолжает лечение.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.