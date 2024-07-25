Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве украинских мобилизованных

Пленный солдат ВСУ Дмитрий Ромаев, освобожденный для службы в украинской армии из тюрьмы, рассказал, что бывшие заключенные насаждают в учебных частях ВСУ криминальную иерархию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ромаева, из-за такой ситуации мобилизованные ВСУ бегут из частей.

Он поделился, что проходил обучение в учебной части в Чугуевском районе Харьковской области.

«Мы, зэки, навязывали свое мобилизованным: забирали вещи у них какие-то «слободские», прокачивали характер — гнули, короче, под себя. <...> В общем, <…> криминальная лестница. Люди бежали оттуда. Были побеги — три или четыре человека убежали», — поделился Ромаев.

Он добавил, что иногда между военнослужащими возникали драки, при этом жалобы командованию не помогали.

До этого украинские женщины-заключенные начали подписывать контракты с армией страны. Семь украинок уже подписали соглашения с ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение из колоний.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.