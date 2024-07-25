Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Ромаев заявил, что командование обещало военным поход на Белгород сразу после возвращения Волчанска. Его слова передает ТАСС.

«Сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород, на мирные города, в ту сторону», — сказал он.

Украинский боец отметил, что командиры обещали позволить им грабить, насиловать и заниматься беспределом.

«То, что мы умеем», — добавил Ромаев.

21 июля пленный военный ВСУ Евгений Кургак заявил, что украинские солдаты бегут из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР) из-за усталости и долгого нахождения на фронте.

До этого сдавшийся в плен солдат ВСУ Валерий Андронюк рассказал о слабых сооружениях для защиты украинских бойцов на передовой. Он отметил, что у блиндажей для украинских военных слабые и недостаточно толстые перекрытия, например доски в один накат, которые засыпаны тонким слоем земли.

Ранее на Украине начали задерживать мужчин, не обновивших данные в военкоматах.