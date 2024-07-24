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Залужного обвинили в провале операции по угону российских самолетов

RT раскрыл показания обвиняемых в неудачном угоне самолета на Украину офицеров ВСУ

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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно показаниям обвиняемых в неудачном угоне российского боевого самолета на Украину офицеров Вооруженных сил страны, группу для этой спецоперации формировал лично бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает телеканал RT, который ознакомился с материалами дела.

Уточняется, что провал операции по угону российского истребителя-бомбардировщика Су-34 произошел летом 2022 года. Группа офицеров ВСУ и из Службы безопасности Украины пытались завербовать российского летчика. Целью операции было не только получение современного боевого бомбардировщика, но и удар по престижу российской авиации.

Однако, благодаря верности долгу российского летчика и успешной работе российской контрразведки, операция провалилась, а ВСУ получили вместо Су-34 значительный ущерб.

«Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения», — сообщало минобороны Украины.

Командовал группой ВСУ и СБУ бывший полковник ВСУ Роман Червинский, в данный момент находящийся под следствием.

До этого истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), закрепленной за группировкой «Запад».

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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Операция на Украине
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