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Путин поручил кабмину принять меры по повышению пропускной способности М-8

Путин поручил принять решения о повышении пропускной способности трассы М-8

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 декабря 2024 года принять решения по повышению пропускной способности и приведению в нормативное состояние трассы М-8 «Холмогоры». Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Принять решения, направленные на повышение пропускной способности автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» и приведение этой автомобильной дороги в нормативное состояние», — говорится в документе.

Российский лидер призвал правительство обратить особое внимание на ускорение работ по расширению трассы с двух до четырех полос движения на участке 115–135 км. Кроме того, в качестве приоритета глава государства выделил приведение в нормативное состояние наиболее загруженных и опасных участков дороги на участке 146–202 км.

Также Путин к 15 декабря текущего года поручил обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, которые будут предусматривать введение понятия «многофункциональная зона дорожного сервиса» и установление требований к составу такой зоны.

До этого Путин призвал обеспечить все федеральные трассы стабильной сотовой связью.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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