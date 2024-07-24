В Белгородской области сбросили бомбу рядом с многоквартирным домом

ВСУ сбросили с беспилотника бомбу возле многоквартирного жилого дома в Грайвороне в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна», — сообщил чиновник.

23 июля в Белгородской области после атаки БПЛА оказалась разрушена крыша многоквартирного дома в селе Новопетровка, а в поселке Красное удар беспилотника полностью разрушил жилой дом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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