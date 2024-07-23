ВСУ атаковали дронами еще три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена», — написал губернатор, уточнив, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Гладкова, FPV-дрон атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва в частном домовладении полностью разрушена крыша.

В городе Шебекино сброшенное с беспилотника взрывное устройство повредило два легковых автомобиля.

До этого Гладков встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и обсудил сложную обстановку в белгородском приграничье. Накануне губернатор сообщил, что село Щетиновка вошло в число 14 приграничных населенных пунктов Белгородской области, в которых будут установлены контрольно-пропускные пункты

Ранее Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.