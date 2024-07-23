Российские военные подбили Abrams в ДНР

Расчеты FPV-дронов российской армии подбили американский танк Abrams в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин.
«Дроноводы подбили очередной Abrams. По технике отработали в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении», — сказал он.
По его словам, также пострадал экипаж боевой машины. По данным объективного контроля, при попытке покинуть технику членов экипажа ликвидировали.
До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожили танк М1А1 Abrams американского производства в ДНР в ходе одного из боев.
10 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что танки Abrams, поставленные США Украине, оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя для украинской армии.
В апреле агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило о выводе танков Abrams из зоны боевых действий на Украине. Причиной послужила их уязвимость перед беспилотными летательными аппаратами.
Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии России.