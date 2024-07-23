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Российские военные подбили Abrams в ДНР

Расчеты FPV-дронов ВС России подбили Abrams в ДНР на Покровском направлении

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Global Look Press

Расчеты FPV-дронов российской армии подбили американский танк Abrams в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин.

«Дроноводы подбили очередной Abrams. По технике отработали в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении», — сказал он.

По его словам, также пострадал экипаж боевой машины. По данным объективного контроля, при попытке покинуть технику членов экипажа ликвидировали.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожили танк М1А1 Abrams американского производства в ДНР в ходе одного из боев.

10 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что танки Abrams, поставленные США Украине, оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя для украинской армии.

В апреле агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило о выводе танков Abrams из зоны боевых действий на Украине. Причиной послужила их уязвимость перед беспилотными летательными аппаратами.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии России.

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