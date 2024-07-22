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Российский «Искандер» ударил по ангару HIMARS в Николаевской области

МО РФ показало кадры удара «Искандера» по ангару HIMARS под Николаевом

Министерство обороны России показало кадры удара противотанкового ракетного комплекса «Искандер» по ангару РСЗО HIMARS в Николаевской области.

На них видно, как российское орудие уничтожает выявленный ангар в Новопетровке. По кадрам с беспилотника можно понять, что после поражения ангара произошла повторная детонация боеприпасов.

«В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО «HIMARS» с боекомплектом и боевиками ВСУ, обслуживающими пусковые установки», — прокомментировали ролик в МО РФ.

До этого Минобороны показало кадры с ударами «Искандеров» по эшелонам ВСУ с западной техникой.

Уточняется, что контроль результатов удара осуществлялся с применением беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». В результате атаки украинские войска потеряли до 240 военных и более 60 единиц военной техники, среди которых 14 бронеавтомобилей MaxxPro американского производства и 10 боевых бронированных машин Senator производства Канады.

Ранее «Военная хроника» посчитала, сколько HIMARS уничтожила ВС РФ в зоне СВО.

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