Минобороны показало кадры с ударами «Искандеров» по эшелонам ВСУ

Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале видео атаки российских войск по украинской военной технике.

Согласно сообщению ведомства, расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ). На опубликованных кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям украинских войск.

Уточняется, что контроль результатов удара осуществлялся с применением беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». В результате атаки украинские войска потеряли до 240 военных и более 60 единиц военной техники, среди которых 14 бронеавтомобилей «MaxxPro» американского производства и 10 боевых бронированных машин «Senator» производства Канады.

До этого Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер» по ж/д эшелону украинских войск в Харьковской области. Российский беспилотник «Орлан-10» зафиксировал успешное поражение цели.

Издание Military Watch Magazine писало, что ВС РФ успешно выводят из строя ведущие системы противовоздушной обороны Украины с помощью «Искандера». В материале отмечается, что комплексы не создавались специально для подавления ПВО, но они неоднократно показывали свою эффективность для нейтрализации лучших систем, состоящих на вооружении украинских войск.

Ранее ракета «Искандер» уничтожила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области.