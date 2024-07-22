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В ДНР рассказали о работе системы «Купол Донбасса»

Пушилин: система «Купол Донбасса» за неделю обезвредила 184 украинских БПЛА

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Александр Сухов/РИА Новости

Система «Купол Донбасса» за неделю в Донецкой народной республике перехватила и уничтожила 184 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которыми планировалось атаковать гражданскую инфраструктуру в регионе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Очень серьезную работу проводят наши подразделения — это система «Купол Донбасса», которая сейчас управляется УФСБ по Донецкой Народной Республике», — сказал глава ДНР.

Пушилин добавил, что «огромное количество беспилотников» удается перехватить или уничтожить. Только за прошлую неделю система нейтрализовала 184 беспилотника.

Глава ДНР указал, что можно «посчитать, сколько спасено жизней», потому что все эти беспилотники «были нацелены на гражданские объекты». Пушилин подчеркнул, что БПЛА были нацелены на причинение вреда жизни и здоровью гражданского населения.

До этого Минобороны России опубликовало кадры, как расчет орудия «Нона-К» западной группировки российских войск сумел с первого выстрела уничтожить расчет беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее российские ПВО за сутки сбили 163 беспилотника ВСУ.

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