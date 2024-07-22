В ДНР рассказали о преследовании ВСУ желающих перейти на российскую территорию

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ расстреливают желающих перейти на российскую территорию. С такими словами он выступил в эфире телеканала «Россия 24».

«Жуткая ситуация, когда расстреливают людей целыми семьями. К сожалению, таких свидетельств все больше и больше», — заявил чиновник.

По словам Пушилина, каждый случай гибели мирных жителей от рук ВСУ расследуется. Подчеркивается, что власти региона концентрируют внимание на защите беженцев, желающих эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию.

До этого сообщалось о десятках расстрелянных мирных жителей в Торецке.

Собеседник агентства рассказал, что часть из этих людей расстреляли, некоторые попали под обстрел зажигательными снарядами, третья группа погибла в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.

Также источник в силовых структурах заявил, что большинство погибших — пожилые люди, но среди них есть и мужчины разного возраста.

Ранее штурмовики ВС РФ, рискуя собой, вынесли слепую женщину из донецкой Красногоровки.